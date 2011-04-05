Колесников обещает поддержать выход на украинский рынок low-cost авиакомпаний

Министерство инфраструктуры Украины поддержит заход на украинский авиарынок максимального количества бюджетных авиакомпаний.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня во время пресс-конференции по подготовке к Евро-2012.

«Мы готовы уже сегодня подписать любое количество договоров с авиакомпаниями, которые осуществляют low-cost перевозки. Для бюджетных авиакомпаний и рядового пассажира мы открыты всегда», - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что Министерство инфраструктуры в течение последних месяцев не получило ни одной официальной заявки от авиакомпании на выполнение low-cost перевозок. «Как министр инфраструктуры, я обещаю: если будет такое предложение - авиакомпания сможет открыть бюджетные рейсы за 15 дней. Я жду предложений», - сказал он.

Относительно внутренних рейсов Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что в этой сфере правила работы для авиакомпаний либерализованы максимально: «Мы заинтересованы, чтобы этот сегмент развивался и чтобы билет из одного в другой город Украины стоил дешево, а не равнялся стоимости трансатлантического полета».

Вместе он отметил, что для компаний, осуществляющих low-cost перевозки, наиболее экономически целесообразным является продолжительность полета 2-3 часа. «А самый длинный рейс по Украине - от Львова до Донецка - длится 1 час. 35 мин. Поэтому именно для внутренних перевозок low-cost перевозки не очень выгодны», - сказал министр.