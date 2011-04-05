Поезда Hyundai начнут скоростное движение в Украине в мае 2012 г.

Межрегиональные поезда компании «Hyundai», которые обеспечат внедрение в Украине скоростного железнодорожного движения, начнут курсировать в мае 2012 года.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня во время пресс-конференции по подготовке к Евро-2012, сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры.

«Поезда Hyundai будут доставлены в апреле 2012 года, а в мае - начнем регулярное движение. Поэтому скоростное движение между четырьмя городами, которые будут принимать Евро-2012, будет открыто к чемпионату», - сказал он.

Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» утвердили конфигурацию вагонов и внешний вид поездов. Кроме того, согласована внутренняя комплектация, в частности, возможность предоставлять пассажирам этих поездов услугу беспроводного доступа в Интернет.

Напомним, в конце декабря 2010 был подписан контракт с компанией «Hyundai Corporation» на получение "Укрзализныцей" 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. Благодаря этому инвестиционному проекту, на железных дорогах Украины будут внедрены двухсистемные межрегиональные электропоезда, которые будут перевозить пассажиров в вагонах повышенной комфортности со скоростью до 160 км/ч. Это первый шаг на пути к внедрению высокоскоростного пассажирского движения.

Согласно контракту, шесть электропоездов будут доставлены к Евро-2012, еще четыре - в 2012 году. Первые шесть поездов позволят организовать скоростное движение между Киевом, Донецком, Харьковом и Львовом.