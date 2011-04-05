Винницкие перевозчики предлагают повысить стоимость проезда на 25%

Общественная организация "Винницкая областная ассоциация перевозчиков", объединяющая около 80% автоперевозчиков Винницы, инициирует повышение стоимость проезда в маршрутных такси на 25%, или на 0,5 грн. - до 2,5 грн. за поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава ассоциации перевозчиком Андрей КОВАЛЁВ.

Он пояснил, что повышение стоимости проезда в маршрутках обусловлено резким ростом цены на автомобильное топливо, повышением минимального уровня зарплат, а также ростом стоимости технического обслуживания и запчастей для маршруток.

«При новом тарифе рентабельность перевозок будет не превышать 20%, а на большинстве городских маршрутов она составит 8-12%", - уточнил А.КОВАЛЁВ.

Он также отметил, что с соответствующим обращением представители ассоциации уже обратилась в мэрию Винницы, которая планирует рассмотрение этого вопроса вынести на ближайшее заседание исполнительного комитета Винницкого городского совета.

«Мы подали в управление экономики экономические расчеты повышения стоимости проезда, которые свидетельствуют об убыточности нынешних тарифов», - добавил А.КОВАЛЁВ.

На маршрутные такси приходится около 30% пассажирских перевозок города.