Польша и Украина могут не открыть два новых пункта пропуска к Евро-2012

Варшава. Нехватка дорог с украинской стороны может сорвать план открытия двух новых пунктов пропуска на границе Украины с Польшей к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал заместитель министра внутренних дел Польши Адам РАПАЦКИЙ сегодня в Варшаве.

Он заверил, что Польша своевременно построит два новых пункта пропуска, которые будут размещены на территории Польши.

“С нашей стороны да. Но с другой стороны доведут ли наши украинские партнеры дороги... Здесь могут быть проблемы”, - сказал он.

А.РАПАЦКИЙ отметил, что без дорог на территории Украины построенные пункты пропуска не смогут быть введены в эксплуатацию. “Есть такой риск”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша ранее сообщали о намерении ввести в эксплуатацию пункты пропуска “Будомеж - Грушев” и “Угрынив - Довгобычув” к Евро-2012.

На украинско-польской границе существуют 12 пунктов пропуска, из которых 6 - автомобильные.