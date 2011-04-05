«Костянтин Ольшанський» доставил на Мальту 79 эвакуированных из Ливии граждан

Большой десантный корабль Военно-Морских Сил Украины «Костянтин Ольшанський» сегодня во второй половине дня доставил в порт Валетта (Мальта) 79 граждан из 13 стран, которые накануне в порту Триполи вместе с гражданами Украины подтвердили свое желание быть эвакуированными на украинском корабле.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Сейчас на корабле «Костянтин Ольшанський» остается более 100 эвакуированных лиц, подавляющее большинство из которых - граждане Украины. Планируется, что в ближайшие дни они на корабле будут доставлены в Севастополь.

К берегам Украины корабль отправится после пополнения в порту запасов горючего и воды.

Как сообщал УНИАН, большой десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины «Костянтин Ольшанський» в понедельник в международном морском порту Триполи осуществил прием на борт 85 граждан Украины и 108 граждан других государств с целью их последующей эвакуации из Ливии. Всего в порту Триполи на корабль поднялись граждане 19 государств, в том числе 24 представителя стран СНГ. Среди пассажиров, которые 4 апреля были приняты на корабль, насчитывалось, в частности, 78 женщин и 35 детей.

«Костянтин Ольшанський» в ночь с 22 на 23 марта отправился из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии. Согласно указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 21 марта 2011 года “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2011 года “О гуманитарной миссии Украины в связи с ситуацией в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии”, Министерству обороны Украины была поставлена задача по подготовке корабля «Костянтин Ольшанський» ВМС Украины к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.