Порт Батуми прекратил работу из-за высокого уровня радиации
21:52, 05 апреля 2011Транспорт/Связь
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В Аджарии (Грузия) на территории порта Батуми обнаружен высокий уровень радиации, порт закрыт, сотрудники эвакуированы, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на телеканал "Рустави 2".
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли все дороги, ведущие к порту. Из Тбилиси вызваны специалисты соответствующего профиля.
По предварительной информации, источник радиации обнаружен в партии металлолома, находящейся на территории порта. Официальные структуры пока не комментируют ситуацию.
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