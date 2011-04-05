Порт Батуми прекратил работу из-за высокого уровня радиации

В Аджарии (Грузия) на территории порта Батуми обнаружен высокий уровень радиации, порт закрыт, сотрудники эвакуированы, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли все дороги, ведущие к порту. Из Тбилиси вызваны специалисты соответствующего профиля.

По предварительной информации, источник радиации обнаружен в партии металлолома, находящейся на территории порта. Официальные структуры пока не комментируют ситуацию.