Греческие авиадиспетчеры завтра проведут 4-х часовую забастовку

Профсоюз греческих авиадиспетчеров объявил во вторник, что проведет в 6 апреля четырехчасовую забастовку, закрыв воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости.

Забастовщики требуют нанять на работу 50 новых авиадиспетчеров в обход действующего законодательства, которое предусматривает сокращение рабочих мест в госсекторе. Забастовка будет проводиться с 12 до 16 часов по местному времени (13-17 мск), говорится в сообщении профсоюза авиадиспетчеров EEEKE. Как ожидается, в эти часы греческие аэропорты не будут принимать и отправлять рейсы.

Руководство службы гражданской авиации Греции может оспорить забастовку в судебном порядке. В 2010 году постоянные стачки авиадиспетчеров, в том числе в рамках всеобщих 24-часовых забастовок, около десятка раз останавливали воздушное сообщение в Греции.