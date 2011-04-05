В порт Владивостока прибыли японские грузы с превышением радиации
22:15, 05 апреля 2011Транспорт/Связь
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Владивостокские таможенники выявили в морском торговом порту города грузы с превышением радиационного фона, прибывшие из Японии.
Пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева сообщила, что превышение естественного радиационного фона обнаружено на различных частях легковой автомашины "Тойота-Витц", портового погрузчика и кузова автомобиля, прибывших из Японии на борту теплохода "Еруслан".
Превышение радиационного фона - от 3 до 6 раз выше естественного фона, – сообщает РЖД-Партнер.
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