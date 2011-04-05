Белорусь получила третью швейцарскую электричку для «Городских линий»

Третий электропоезд для «Городских линий» прибыл в моторвагонное депо Минск, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

Для швейцарских составов здесь предусмотрен специальный цех, в котором создана ремонтная позиция с современным оборудованием для проведения всех необходимых пуско-наладочных работ. В ближайшее время представители компании «Stadler Bussnang AG» проведут в электропоезде настройку систем диагностики, безопасности, проверку электрооборудования и др. Кроме этого, вскоре в Минск прибудут специалисты данной швейцарской компании для обучения ремонтных бригад моторвагонного депо.

Первый и второй электропоезда для «Городских линий» на данный момент проходят обкатку – 2,5 тыс. км. без пассажиров. Опытная эксплуатация с пассажирами начнется на участке ст. Минск-Пассажирский – ст. Беларусь (Заславль) с вводом летнего графика. Открытие регулярного движения по маршруту «Городских линий» запланировано на конец третьего квартала 2011 года.

До конца текущего года Белорусская железная дорога получит еще 2 швейцарских электропоезда, а в 2012 году - остальные 5 составов.