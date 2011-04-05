Порт Южный увеличил грузооборот почти на 12%

С начала текущего года порт морской торговый порт Южный увеличил перевалку грузов на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГП "МТП Южный".

По состоянию на 1 апреля грузооборот с начала года составил 5,28 млн. тонн. В марте на причалах порта было обработано 1,73 млн. тонн. грузов, а также около 15,4 тыс. вагонов и 76 судов.

Всего за январь-март 2011 года на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя обработано 42,2 тыс. полувагонов и 219 судов.

В общей номенклатуре грузов, которые перерабатывались на протяжении первого квартала, наибольшую долю составляла руда - 2,2 млн. тонн.