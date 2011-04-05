ИМТП в марте увеличил перевалку грузов на 9,4%

Ильичевский морской торговый порт в марте увеличил перевалку грузов на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба госпредприятия.

По оперативным данным, общая переработка за март составила 1,45 млн. тонн грузов. Вместе с тем общие показатели за первый квартал 2011 года оказались ниже соответствующего периода прошлого года на 14,2% (3,76 млн. т грузов).

Наиболее высокие темпы роста были достигнуты по следующим грузам: грузы паромной переправы выросли на 69,2%, автотехника (на 66,7%), руда (на 161,7%), шрот (на 53,6%), газ (на 46,7%,) растительное масло (на 35,6%), сера (на 13,3%) и чугун в чушках (на 6,5%).