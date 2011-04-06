С сегодняшнего дня документы на право пересечения границы проверяют перед началом поездки

С 6 апреля 2011 г. вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки», которым предусмотрено, что все перевозчики обязуются перед началом международной перевозки пассажира проверять наличие у него документов, необходимых для въезда в государство следования, транзита (до этого такая норма действовала только в отношении авиаперевозчиков).

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Пассажиру, который не предъявил необходимые документы, перевозчик может отказать в международной перевозке без возмещения причиненных в связи с этим убытков. Также предусматривается ответственность перевозчика за перевозку или попытку перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов.

Вместе с тем, новые нормы предусматривают увеличение размеров штрафов за перевозку пассажира без необходимых документов с 220 - 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 740 - 4 250 грн.) за каждого такого пассажира до 500 - 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 грн.) Для примера, в странах ЕС за соответствующие правонарушения на перевозчика налагают штраф в размере от 3 000 до 5 000 евро. Помимо прочего, изменения в законодательство устанавливают размер максимального штрафа за одну перевозку, он составляет 20 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 000 грн.)

Стоит заметить, что в этом году на авиаперевозчиков было составлено свыше 100 протоколов за нарушение этих правил и наложено штрафов на почти 430 тысяч гривень, а в прошлом году сумма штрафов составила 3 миллиона 345 тысяч гривень.

Напомним, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки», принятый ВР в декабре 2010 г., вносит изменения в Воздушный кодекс Украины, Кодекс торгового мореплавания Украины, Законы Украины "О железнодорожном транспорте", "О пограничном контроле", "Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину". Также дополнены новыми положениями законодательные акты, регламентирующие транспортные перевозки пассажиров.