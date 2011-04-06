В Крыму объявили тендер на завершение реконструкции автодороги Харьков-Симферополь-Ялта

Служба автомобильных дорог в АР Крым «Укравтодора» объявила тендер на реконструкцию автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта км 632 - км 635 (завершение работ).

Об этом сообщается на сайте "Государственные закупки".

Источник финансирования - средства государственного бюджета Украины, проведение работ — 2011 г.

Также служба объявила тендер на капитальный ремонт объездной дороги вокруг Симферополя на участке Мирное - Дубки, км 2 +200 - км 7 +300 (завершение работ). Срок работ - 2011-2012 гг.

Конечный срок подачи предложений для участия в обоих тендерах — 4 мая 2011 г.

Напомним, в октябре 2010 г. Совет министров Крыма по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА утвердил проект государственной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Автономной республики Крым», рассчитанной на 2011-2020 годы. Программа предполагает, что до 2020 года в Крыму будут построены более 152 километров новых автомобильных дорог.

Планируется также ремонт всех крымских дорог общей протяженностью 6 тысяч километров. Реконструкция и модернизация затронут более 600 километров дорожной сети, в том числе дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.