Железнодорожники в 1-м квартале модернизировали 33,3 км пути

На железных дорогах Украины продолжаются ремонтно-путевые работы, в первом квартале этого года железнодорожники модернизировали 33,3 км пути. Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», кроме того, было капитально отремонтировано 27,6 км, выполнен средний ремонт 13,3 км и комплексно оздоровлено 57,3 км пути.

На участках выполнения ремонтных работ работники путевого хозяйства установили 43 комплекта новых стрелочных переводов и заменили 18 комплектов старопригодных.