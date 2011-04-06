Порт «Южный» в 1-м квартале увеличил грузооборот на 11,8%

По итогам первого квартала 2011 г. в порту «Южный» грузооборот с начала года составил 5 млн. 278,4 тыс. тонн, что на 7,7% больше плана и на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

За январь-март на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя обработано 42 тыс. 127 полувагонов. Возле причалов под грузовыми операциями стояло 219 судов.

В общей номенклатуре грузов, которые обрабатывались на протяжении 1-го квартала, наибольшую долю имеет руда (2 млн. 128 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, ГП «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2% по сравнению с планом.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.