ПЖД в марте увеличила грузоперевозки на 676 тыс. тонн
15:23, 06 апреля 2011Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога (ПЖД) в марте 2011 года перевезла 10 млн. 031 тыс. тонн грузов, что на 676,3 тыс. т больше марта 2010 г., когда было перевезено 9 млн. 355 тыс. т грузов.
Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.
В частности, в прошлом месяце перевезено 1 млн. 259 тыс. тонн каменного угля, что на 47,1 тыс. тонн больше запланированного. Нефтегрузов перевезено 28,5 тыс. тонн, что больше на 6,77 тыс. тонн. Железной руды перевезено 5 млн. 718 тыс. тонн, что на 238 тыс. т больше запланированного.
Как отмечается в сообщении, Приднепровская железная дорога полностью выполняет заявки грузоотправителей, своевременно предоставляет подвижной состав и готова к увеличению объемов перевозок в 2011 году.
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