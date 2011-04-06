ЕБРР перенес последнюю дату предоставления кредита ИМТП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласился перенести последнюю дату предоставления кредита ГП «Ильичевский морской торговый порт» с 1 декабря 2010 г. на 1 мая 2014 г. Об этом УНИАН сообщили в ИМТП.

Согласно сообщению, в рамках реализации совместного с ЕБРР кредитного проекта «Развитие инфраструктуры ИМТП», в связи с задержками в реализации кредитного проекта на этапах подготовки и вступления в силу, порт обратился к банку с предложением о переносе последней даты предоставления кредита на 1 мая 2014 г.

"После более детального изучения вопроса специалистами ЕБРР согласился перенести последнюю дату предоставления кредита на 1 мая 2014 г.», - отмечают в ИМТП.

Согласно сообщению, банком был положительно оценен новый, более прагматичный, с точки зрения интересов порта и государства, подход к реализации проекта, заявляют в порту.

Таким образом, согласно подписанным 28 ноября 2007 г. Кредитному и Гарантийному соглашениям с ЕБРР (Гарантийное соглашение ратифицировано Законом Украины от 24.09.2008 г.) и правилам ЕБРР, будут проведены открытые международные тендеры по отбору компании-подрядчика на выполнение строительных работ по реконструкции причалов №№ 7,8,9; по отбору компании-поставщика перегрузочного оборудования, которое будет установлено на реконструированных причалах №№ 7,8,9.

Для проведения реконструкции тыловой (складской) части комплекса, закупки перегрузочного оборудования и последующей эксплуатации перегрузочного комплекса с причалами №№ 7,8,9 Кредитным соглашением предусмотрено привлечение оператора-инвестора. Выбор оператора-инвестора будет осуществляться портом на условиях открытого международного тендера согласно разработанной экспертами Европейского Союза «Методологии по отбору и мониторингу Операторов-инвесторов», утвержденной Европейским банком реконструкции и развития.

Как отмечают в порту, подробная информация о проведении тендеров будет размещена на сайтах ГП «ИМТП» и ЕБРР.

Напомним, тендер по реконструкции причалов был аннулирован, второй - по закупке перегрузочной техники - был приостановлен еще до подачи предложений потенциальными участниками. Как поясняли в порту, тендеры были приостановлены в связи с изменением конъюнктуры рынка за время, пока шли судебные дела вокруг тендера по реконструкции причалов. По подсчетам порта, актуализация тендерной документации даст экономию около 1,5 млн. евро. Ранее ИМТП намеревался объявить повторные тендеры на закупку портальных кранов и реконструкцию трех причалов по кредиту ЕБРР в январе-феврале 2011 года.

Справка УНИАН. В марте 2010 г. Хозяйственный суд Одесской области своим решением отменил приостановление проведения тендера по отбору подрядчика для реконструкции причалов №№ 7, 8 и 9 Ильичевского морского торгового порта (Одесская обл.). В частности, суд отказал компании "Moebius Construction Ukraine Ltd.", которая не была допущена к участию в тендере, в удовлетворении иска к морпорту и ЕБРР. Напомним, в ноябре 2009 Хозсуд Одесской области приостановил тендер на реконструкцию трех причалов в Ильичевском морпорту.

ИМТП в 2007 году получил кредит Европейского банка реконструкции и развития для выполнения проекта «Развитие инфраструктуры Ильичевского морского торгового порта» на сумму 26 млн. евро для реконструкции причалов №№ 7, 8 и 9, а также на закупку погрузочно-разгрузочной техники, дноуглубительные работы по увеличению глубин до 16 м. Кредит предоставлен на 15 лет с отсрочкой проплат основной суммы долга на четыре года. Общая стоимость проекта - 38,9 млн. евро.