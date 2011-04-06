В Ивано-Франковске пенсионерам ограничили время бесплатного проезда в маршрутках

В Ивано-Франковске пенсионеры будут ездить в маршрутках без ограничений и бесплатно лишь с 11.00 до 14.00.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома со ссылкой на городского председателя Виктора АНУШКЕВИЧУСА.

При этом отмечается, что до 11.00 и после 14.00 частные перевозчики будут выделять для пенсионеров 15% от общего количества пассажирских мест.

По мнению мэра, «горисполком принял, я считаю, компромиссное решение. Мы все-таки сохранили бесплатный проезд пенсионеров в маршрутках, но ограничили время – с 11.00 до 14.00».

Мэр уточнил, что решение принималось после «длительных дискуссий». «Мы учли обращение частных перевозчиков, которые просили в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти отменить решение исполкома о бесплатной и без ограничений перевозке льготников в маршрутках с 10.00 до 16.00», - сказал городской председатель.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковске частные перевозчики повысили стоимость проезда до 2 грн. с 1 декабря 2009 года, когда горисполком согласовал им стоимость проезда при условии перевозки льготных категорий населения бесплатно и без ограничений с 10.00 до 16.00.