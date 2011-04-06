Объем переработки грузов в морпортах вырос на 2,4%

По оперативным данным Госслужбы морского и речного транспорта, в восемнадцати морских портах Украины в течение трех первых месяцев этого года переработано 27 млн. 294 тыс. грузов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, общий объем переработки транзитных грузов за январь-март т.г. составил 10 млн. 119 тыс. тонн что на 22,5% больше, чем в прошлом году.

Как отмечают в министерстве, в начале текущего года, как и в предыдущем году, ситуация на отечественном рынке транспортных услуг характеризовалась устойчивым превышением предложения объемов стивидорных услуг над спросом со стороны грузовладельцев.

Как следствие, наблюдался устойчивый дефицит грузопотоков. Однако рост в марте показал, что сложный период преодолен. По оценкам специалистов отрасли, общий показатель объемов переработки продолжит свой рост. «Динамические отношения с грузовладельцами удержали положительную динамику и позволяют ожидать роста показателей в апреле», - отметил глава «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Среди лидеров по росту объемов переработки грузов по результатам трех месяцев 2011 года: Бердянский порт, где обработано на 118% больше грузов, чем в январе-марте 2010 г., а именно 522,7 тыс. тонн; Севастопольский - на 52,7% (102,8 тыс. т), Николаевский порт - на 19,4% (1 млн. 902,3 тыс. т). Среди лидеров по росту уровня переработки транзитных грузов: Бердянский порт - обработано на 400% больше грузов, чем в январе-

марте 2010 года (29,5 тыс. тонн), Керченский порт - на 128,2% (382,2 тыс. т), порт «Южный» - на 41% (2 млн. 596 тыс. т).

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть, нефтепродукты и контейнеры.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины в 2010 году переработали свыше 107,6 млн. тонн грузов, что на 2 млн. тонн меньше предыдущего года. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).