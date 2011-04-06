Около 3 тыс. гостей Евро-2012 смогут проживать на судах на набережных Киева

У причалов и на набережных Киева смогут пришвартоваться суда, на которых смогут проживать около 3 тыс. гостей финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служб Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, эти самоходные суда будут использоваться как гостиницы и позволят полностью удовлетворить потребности в количестве мест для размещения гостей чемпионата.

Планируется, что теплоходы вместимостью примерно 300 человек каждый прибудут в Киев без пассажиров, что позволит избежать трудностей с регистрацией прибывающих иностранцев. Возможность перехода судов по маршруту Дунай - Черное море – Днепр -Киев и технические вопросы относительно такой возможности будут рассмотрены «Укрморречфлотом» и европейскими судовладельцами, которых привлечет к этому проекту Немецкое общество технического сотрудничества в Украине.

Как отмечают в министерстве, сейчас для комфортной швартовки судов может быть использовано около 2-3 причалов. Вместе с тем, руководству ГП «Администрация речных портов» поручено рассмотреть возможность временного использования набережных стенок для швартовки судов из Европы.

Кроме того, готовится обращение к коммунальным предприятиям города Киева с целью организации электро- и водоснабжения на причалах, поскольку таковых сейчас нет. Как считают в министерстве, такие шаги позволят расширить перечень причалов, к которым могут швартоваться иностранные теплоходы.

Напомним, 2 декабря 2010 г. во время встречи специалистов «Укрморречфлота» с экспертом Немецкого общества технического сотрудничества Ульрихом БЕКЕРОМ была достигнута договоренность о привлечении европейских судовладельцев к перевозке туристов.

Сейчас для прохода иностранных судов по Днепру необходимо получить временное разовое разрешение от "Укрморречфлота". Вместе с тем, Германия и Хорватия в таких разрешениях не нуждаются: между правительствами Германии, Хорватии и Украины подписано соглашение о судоходстве по внутренним водным путям.