«Богдан» обсудил возможность поставок автобусов в Габон

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов украинского рынка автотранспортных средств, обсудила с министром иностранных дел, международного сотрудничества и франкофонии Габонской Республики Полем ТУНГИ возможность поставок украинских автобусов в Габон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, встреча прошла сегодня в Киеве. Корпорацию «Богдан» на встрече представлял председатель правления ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» Виталий СТАРОСУД.

С.КРАСУЛЯ отметил, что стороны также обсудили возможность организации в Габоне производства автобусов.

По его словам, П.ТУНГИ выразил заинтересованность в таком сотрудничестве и стороны договорились в дальнейшем обсудить эти вопросы более детально.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и П.ТУНГИ подписали Протокол о политических консультациях между министерствами.

Был обсужден широкий круг актуальных вопросов международного характера, в частности относительно сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Визит П.ТУНГИ стал первым в истории двусторонних украинско-габонских отношений визитом руководителя габонского внешнеполитического ведомства в Украину.

Напомним, Габон – официально – Габонская Республика – государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Считается одним из самых богатых и стабильных государств на Африканском континенте. На северо-западе граничит с Экваториальной Гвинеей, с Камеруном на севере, на востоке и юге — с Республикой Конго. На западе страну омывают воды Атлантического океана. Столица — город Либревиль.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

На сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.