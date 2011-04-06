ИМТП снизил грузооборот на 14%

Переработка грузов ГП «Ильичевский морской торговый порт» в І квартале 2011 г. составила 3 млн. 764 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2010 г., когда было переработано 4,38 млн. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, переработка транзитных грузов в І квартале т.г. составила 1,2 млн. тонн.

Общая переработка за март т.г. составила 1 млн. 449 тыс. т. Наиболее высокие темпы роста за март т.г. по сравнению с мартом 2010 г. достигнуты по следующим грузам: грузы паромной переправы (рост на 69,2%), автотехника (на 66,7%), руда (на 161,7%), шрот (на 53,6%), газ (на 46,7%), масло (на 35,6%), сера (на 13,3%), чугун в чушках (на 6,5%).

Как сообщал УНИАН, ИМТП в январе-феврале т.г. сократил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 24% - до 2 млн. 317 тыс. т.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.