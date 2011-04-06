«Австрийские авиалинии» не владеют акциями компании МАУ

Авиакомпания «Австрийские авиалинии» не владеет никаким пакетом акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам в Киеве вице-президент «Австрийских авиалиний» по развитию и продажам Кристина ДЭБА.

«Мы не владеем никакими акциями МАУ, хотя эта компания остается нашим ключевым партнером», - сказала она.

Как напомнила А.ДЭБА, «Австрийские авиалинии» осуществляют совместно с МАУ ежедневные рейсы между Киевом и Веной.

На уточнение относительно того, что в конце 2010 года Европейский банк реконструкции и развития по договоренности передал «Австрийским авиалиниям» свой пакет акций МАУ в размере 9,9% К.ДЭБА еще раз подчеркнула, что «Австрийские авиалинии» сейчас не владеют каким-либо пакетом акций МАУ. Большей информации она не раскрыла, ссылаясь на ее конфиденциальность.

Напомним, летом 2010 года «Австрийские авиалинии» продали свой пакет акций МАУ в размере 22,5%. В конце 2010 года ЕБРР передал «Австрийским авиалиниям» свой пакет в МАУ в размере 9,9%.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины подписал 25 февраля с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн. Так, в соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.