Региональные ТРК предложили рекомендации по переходу Украины на цифровое вещание

Местные и региональные телерадиокомпании выработали общую позицию относительно перехода Украины в 2015 году на цифровое вещание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимой телерадиовещательной ассоциации.

На состоявшемся рабочем совещании «Защита прав местных и региональных телерадиокомпаний в процессе перехода на цифровое телевидение», в котором приняли участие представители 30 вещателей, участники подготовили Резолюцию относительно реализации перехода Украины на цифровое телевидение на региональном уровне.

В частности, региональные и местные вещатели считают необходимым условием для объявления конкурса готовность сетей к трансляции телепрограмм, а именно - завершение международной координации частот, получение провайдером программной услуги выводов относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств вещания, а также завершения пусконастраивательных работ передаточного оборудования.

По мнению вещателей, также необходимо обязать провайдера программной услуги до объявления конкурса обнародовать публичное предложение о заключении договоров с телекомпаниями под условием получения ими лицензий на вещание в ресурсе многоканальной сети МХ 1, 2, 3 или 5, и цен (тарифов) на распространение телепрограмм, определенных с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

С целью обеспечения прав действующих лицензиатов, считают вещатели, конкурс на вещание в цифровых наземных многоканальных сетях должен проходить в два этапа: на первом этапе должен быть проведен конкурс между телекомпаниями, которые имеют действующие лицензии на аналоговое эфирное вещание; на втором - конкурс на каналы, на которые не было подано ни одной заявки на первом этапе, между компаниями, которые не имеют действующих лицензий на аналоговое эфирное вещание.

Также в Резолюции предлагается, ввиду того, что значительную часть аудитории государственных, региональных и местных телекомпаний составляют малообеспеченные слои населения, определить срок начала вещания в многоканальной сети МХ-5 через 1 год после начала вещания в многоканальных сетях 1, 2 и 3.