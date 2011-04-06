«Австрийские авиалинии» рассчитывают в этом году перевезти на 15% пассажиров больше

«Австрийские авиалинии» рассчитывают в этом году перевезти на своих рейсах между Украиной и Австрией на 15% пассажиров больше, чем в 2010 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила вице-президент «Австрийских авиалиний» по развитию и продажам Кристина ДЭБА на пресс-конференции в Киеве, посвященной 20-летию работы «Австрийских авиалиний» в Украине.

По ее словам, в частности, это будет сделано за счет увеличения вместительности самолетов, а также увеличения частот.

По данным К.ДЭБА, с июня 2011 года «Австрийские авиалинии» намерены увеличить частотность между Львовом и Веной с 5 до 6 рейсов в неделю.

В свою очередь глава представительства «Австрийских авиалиний» в Украине Штефан МОЛЬНАР отметил, что в 2010 году «Австрийские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров на рейсах с Украиной по сравнению с 2009 годом на 9% - приблизительно до 180 тыс. пассажиров. За первые два месяца 2011 года рост составил 15%. «Поэтому два месяца показывают удовлетворительные результаты, мы ими довольны, и наши надежды в целом по году оптимистические», - сказал он.

На сегодня «Австрийские авиалинии» предлагают 61 рейс в неделю из Украины в трансфертный аэропорт в Вене, прямые рейсы в Вену осуществляются из 6 городов: Киев, Львов, Днепропетровск, Харьков, Донецк и Одесса.