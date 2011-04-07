Назначен первый заместитель и заместители генерального директора «Укрзализныци»

Распоряжениями Кабинета министров Украины назначены новые заместители генерального директора «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, распоряжением КМУ от 4 апреля 2011 г. №288-р первым заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) назначен Сергей БАЛАБОЛИН. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Донецкой железной дороги.

Распоряжением КМУ от 4 апреля 2011 г. №289-р заместителем генерального директора назначен Алексей СЛИПЧЕНКО. До этого он работал заместителем начальника железной дороги.

Распоряжением КМУ от 4 апреля 2011 г. № 290-р заместителем генерального директора "Укрзализныци" назначен Петр НАУМЕНКО. Напомним, что ранее он уже занимал в «Укрзализныце» аналогичную должность.

Кроме того, распоряжением КМУ от 4 апреля 2011 г. №287-р освобожден от должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Сергей МИХАЛЬЧУК.

Как сообщал УНИАН, распоряжением КМУ от 28 марта 2011 г. №227-р от должности замгендиректора "Укрзализныци" был освобожден Юрий ДЖУС, №228-р - Артем ЛАЗНЯ, №229-р - Виктор ЧОРНЫЙ. Все были уволены по собственному желанию.

Кроме того, Николай ЛУХАНИН, занимавший ранее должность первого заместителя гендиректора «Укрзализныци», был назначен начальником Одесской железной дороги.