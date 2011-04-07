В Израиле столкнулись два поезда - 20 пострадавших

Два пассажирских поезда столкнулись в четверг утром возле курортного города Нетания в Израиле, сообщил РИА Новости представитель "скорой помощи" Заки Хеллер. "По меньшей мере 20 человек пострадали, 18 из них получили повреждения легкой тяжести. Мы оказываем помощь", - сказал собеседник агентства.

Столкновение произошло в 9.30 по местному времени. Пресс-секретарь полиции Израиля Алекс Кагальский сообщил РИА Новости, что причиной аварии стала, скорее всего, "ошибка одного из машинистов". "Это основная версия. Она проверяется. Мы выясняем обстоятельства произошедшего, на месте работают наши сотрудники", - сообщил представитель полиции.