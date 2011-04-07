Колесников намерен уволить гендиректора аэропорта «Борисполь»

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ намерен уволить генерального директора аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, у него имеется ряд претензий к работе аэропорта с точки зрения удобства для рядовых пассажиров. В частности, отметил он, не устраивает процедура услуг такси в аэропорту и ситуация в залах ожидания.

«Никто не должен приставать, вы должны выйти, сесть в такси… необходимо понимание цивилизованного города, цивилизованной страны. В Б.ШАХСУВАРОВЕ я этого не увидел. «Домодедово», которым он руководил, - это для меня не пример», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

На уточнение, когда может произойти отставка, вице-премьер ответил: «Очень скоро, я думаю, ваша новость еще не успеет выйти».

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что уже есть кандидатура на эту должность, при этом он не назвал фамилию.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.