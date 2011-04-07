«ЮТэйр Украина» рассчитывает получить 2 самолета ATR 72-500

Авиакомпания «ЮТэйр Украина» рассчитывает в этом году получить 2 самолета ATR 72-500.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный директор ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей МАРТИРОСОВ в ходе подписания с консорциумом ATR контракта на поставку 20 новых региональных турбовинтовых самолетов ATR 72-500.

По словам А.МАРТИРОСОВА, из 20 самолетов 5 самолетов получит дочерняя компания в Украине – «ЮТэйр Украина». «По планам, до 5 самолетом из 20 должно быть поставлено в Украину, но планы могут измениться. Во всяком случае, в этом году, как минимум, 2 самолета мы планируем поставить в Украину», - сказал А.МАРТИРОСОВ.

В свою очередь исполнительный директор консорциума ATR Филиппо БАНЬЯТО сообщил, что первый самолет российская компания "ЮТэйр" получит через 2 недели. «22 апреля, в ближайшие 2 недели, будет поставлен первый самолет по контракту. Все 20 будут поставлены до конца следующего года. 14 из них будут поставлены в этом году», - сказал он.

По словам Ф.БАНЬЯТО, данная модель самолета является более совершенной, чем предыдущие, в частности, самолет может использоваться в экстремальных условиях, при очень низких температурах.

«Сделка, подписанная сегодня, будет направлена на реализацию программы увеличения региональных перевозок. Это касается как России, так и Украины», - в свою очередь сказал А.МАРТИРОСОВ.

Как пояснил он, сделка с консорциумом ATR подписана именно в Киеве, так как Украину "ЮТэйр" рассматривает одним из самых перспективных рынков для совместного бизнеса ATR.

При этом А.МАРТИРОСОВ отметил, что об этом свидетельствует динамическое развитие дочерней структуры российской "ЮТэйр" – авиакомпании «ЮТэйр Украина».

Напомним, «ЮТэйр Украина» получила лицензию в Украине в 2007 году, начала выполнять полеты в 2009 году. В настоящее время базируется в аэропортах «Луганск» и «Борисполь», выполняет рейсы между Москвой и рядом региональных украинских городов, чартерные рейсы в Турцию и Египет. Имеет два самолета – ATR 42 и Боинг 737-400.