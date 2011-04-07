ЛЖД намерена привлечь кредиты на 295 млн. грн.

Львовская железная дорога в результате конкурсных торгов отобрала "ВТБ Банк" и «Раффайзен банк Аваль» (оба - Киев) для привлечения кредитов на 295 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, "ВТБ Банк" готов предоставить 195 млн. грн. (2 лота), «Райффайзен банк Аваль» - 100 млн. грн. (1 лот). Все средства предоставляются под 15,25% годовых.

Предложение банков акцептировано 5 апреля, окончательный срок заключения договора – 5 мая 2011 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.