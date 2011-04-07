«ЮТэйр-Украина» рассчитывает начать рейсы по ряду направлений

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» в этом году рассчитывает начать внутриукраинские регулярные рейсы по ряду направлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам сопредседатель набсовета авиакомпании Карен АНТОНОВ после подписания контракта на поставку 20 новых региональных турбовинтовых самолётов ATR 72-500 между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) и консорциумом ATR.

По его словам, в связи с планируемым поступлением новых самолетов компания расширит частоту рейсов, введет новые. «На этот год в планах – расширение частот на направлениях Харьков-Москва, Львов-Москва. При получении новых самолетов мы планируем начать внутриукраинские перевозки, в первую очередь это Луганск-Киев, Львов-Киев, Донецк-Львов», - сказал К. АНТОНОВ.

В свою очередь, генеральный директор «ЮТэйр» Андрей МАРТИРОСОВ сообщил, что Украину «ЮТэйр» и ATR рассматривают как один из самых перспективных рынков для совместного бизнеса. По его словам, серьезность намерений подтверждается динамичным развитием дочернего общества «ЮТэйр» – авиакомпании «ЮТэйр–Украина», созданной в сентябре 2008 года.

«У нас планы по развитию внутриукраинских направлений, в том числе и с помощью нового флота. Недавно мы открыли маршрут в Ивано-Франковск, планируем выполнять полеты в такие города, как Одесса, Днепропетровск, я думаю, что и Москва-Киев не за горами. Ну и внутриукраинские, конечно же, полеты, связывающие Киев с основными областными центрами, с крупнейшими городами Украины, - например, Донецк, Луганск, Симферополь, Львов связать», - сказал А.МАРТИРОСОВ.

Как отмечалось на пресс-конференции после подписания контракта, пополнение воздушного флота двадцатью самолетами ATR 72-500 позволит сделать парк региональных самолетов «ЮТэйр» соответствующим потребностям растущего рынка авиаперевозок, а также сократить удельные расходы на топливо.

Напомним, предварительно планируется, что из 20 самолетов, которые получит «Ютэйр» в 2011-2012 гг. в рамках контракта с ATR, 5 самолетов ATR 72-500 поступят в Украину. В частности, по данным А.МАРТИРОСОВА, в 2011 г. в Украину поставят минимум два из этих самолетов.

Справка УНИАН. Дочернее общества «ЮТэйр» – авиакомпания «ЮТэйр–Украина» создана в сентябре 2008 года. В 2009 году компания получила сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины. В настоящее время «ЮТэйр-Украина», базирующаяся в международных аэропортах «Луганск» и «Борисполь» (Киев), выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья на самолетах двух ATR 42 и одном Boeing 737-400.

В 2010 г. «ЮТэйр-Украина» перевезла 165 тыс. пассажиров и заняла 7-е место по объемам перевозок.

Авиакомпании «ЮТэйр» и «ЮТэйр-Украина» выполняют ежедневные регулярные рейсы из Донецка, Запорожья, Луганска, Львова, Николаева, Симферополя и Харькова в Москву.

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в четверку ведущих пассажирских авиаперевозчиков стран СНГ и Балтии. Согласно бизнес-плану, в 2011 году авиакомпания рассчитывает перевезти более 7 миллионов пассажиров. В реализации производственной программы будет задействовано более 100 самолетов.

Компания ATR – ведущий мировой производитель турбовинтовых региональных самолетов. Авиастроительный консорциум создан в 1981 году компаниями Aerospatiale (ныне EADS, Франция) и Aeritalia (ныне Alenia Aeronautica, Италия).

Вместительность самолёта ATR 72-500 - 70 человек, скорость — 505 км/ч, дальность полета — 1320 км.