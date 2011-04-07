МАУ получила разрешение на рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила разрешение на выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Об этом УНИАН сообщил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

По его словам, назначения на выполнение рейсов в эти города получены на очередном заседании комиссии Госавиаадминистрации.

«Мы получили назначения на Москву, Санкт-Петербург. В основном назначения, которые мы получили, связаны с тем, что достигнут определенный этап либерализации отношений между Украиной и Россией. Получили целый ряд назначений. Летом планируем начать полеты в Москву, а дальнейшие планы будем смотреть. Москва — первый приоритет», - сказал Ю. МИРОШНИКОВ. По его словам, полеты между Киевом и Москвой планируется выполнять 2 раза в день.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.