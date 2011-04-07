«Укрзализныця» внедрит электронный билет еще в 20 поездах

К концу 2011 года продажи электронных билетов будут внедрены еще в 20 поездах.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», это поезда №169/170 Киев-Львов, №012/011 Киев-Симферополь (2 состава), №064/063 Киев-Харьков (2 состава), №162/161 Киев-Харьков, №164/163 Киев-Харьков, №038/037 Киев-Донецк (2 состава), №080/079 Киев-Днепропетровск (2 состава), №168/167 Киев-Днепропетровск, №123/124 Одесса-Киев (2 состава), № 105/106 Одесса-Киев (2 состава), № 091/092 Львов-Киев (2 состава), №043/044 Ивано-Франковск-Киев (2 состава).

Напомним, что с 20 октября прошлого года электронный билет был введен в поезде №165/166 Днепропетровск-Киев. С начала года данной услугой воспользовалось уже 404 пассажира.

Технология продажи электронных билетов предусматривает самостоятельную покупку пассажиром проездных документов через сеть Интернет (ресурс www.e-kvytok.com.ua) с оплатой полной стоимости проезда платежной карточкой и распечаткой посадочного документа на обычной бумаге.

Посадочный документ распознается (считывается) проводником вагона с помощью считывателя штрих-кода, который входит в комплект мобильного терминала контроля документов.

По окончании поездки пассажир получает проездной документ установленной формы на бланке строгой отчетности (заранее распечатанный в кассе и полученный начальником поезда до отправления). Данная технология применяется в рамках опытной эксплуатации, до перехода на оформление фискальных чеков непосредственно в поезде, которые заменят бланки строгой отчетности.