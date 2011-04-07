Киевский метро намерено привлечь у "Альфа-Банка" кредит на 125 млн. грн.

Киевский метрополитен отобрал в результате конкурсных торгов "Альфа-Банк" (Киев) для предоставления кредита на 125 млн. грн. сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства будут предоставлены с целью рефинансирования кредитных обязательств.

Стоимость обслуживания кредита составит 26,250 млн. грн. В залог по кредиту предоставлены вагоны метрополитена общей стоимостью 190,7 млн. грн.

Предложение банка акцептировано 1 апреля, окончательный срок заключения договора – 29 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых превышает 60 км.

В 2010 году пассажиропоток Киевского метро составил 504 млн. 287,9 тыс. пассажиров.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года. Активы банка на 1 января 2011 года составили 26,595 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 22,908 млрд. грн., обязательства - 23,474 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал – до 3,121 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) в 2010 году получило 1,012 млн. грн. прибыли против 919,363 млн. грн. убытка за 2009 год.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».