УЗ ускорила в графике движения почти 100 скорых и более 25 пассажирских поездов

«Укрзализныця» ускорила в графике движения на 2011-2012 гг. почти 100 скорых и более 25 пассажирских поездов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, об этом сказал начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

В частности, на 2 часа в каждом направлении сокращено время нахождения в пути поезда № 12/11 Киев-Симферополь. Общее время нахождения поездов в пути следования сокращено на 76,5 часов, отменено около 200 остановок.

"Нам необходимо не только наращивать объемы перевозок, но и эффективно использовать существующий подвижной состав. Для этого мы уменьшаем простой в пунктах оборота, сокращаем время пребывания в пути, увеличиваем маршрутную скорость поездов, формируем график движения, учитывая удобное для пассажиров время отправления и прибытия ", - отметил А. ИВАНЬКО. В новом графике движения маршрутная скорость всех поездов составляет 55 км/ч, что на 0,5 км/ч больше, чем в графике движения 2010-2011 гг.

В целом для обеспечения летних перевозок в графике движения 2011-2012 гг., который вводится в действие с 29 мая этого года, разработано расписание для назначения 356 пар поездов, из которых 252 пары поездов - формирования "Укрзализныци" и 2 пары - совместного формирования.