Nokian Tyres построит завод по производству шин в России

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres plc построит новый завод по производству шин в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Nokian Tyres Ukraine.

В сообщении отмечается, что президент и главный исполнительный директор Nokian Tyres Ким ГРАН сообщил о планах по существенному увеличению производственных мощностей концерна в течение ближайших лет.

В начале текущего года мощности Nokian Tyres по производству шин для легковых автомобилей составляли около 13 млн. единиц в год. В соответствии с ранее задекларированными планами, в течение 2011 года на Всеволожском заводе (РФ) будут введены новые линии, что позволит увеличить мощности концерна до 15 млн. шин.

Nokian Tyres планирует в течение 2012-2013 гг. инвестировать около 240 млн. евро в дальнейшее увеличение собственных производственных мощностей: компания готовится к строительству нового завода в России наряду с уже действующим предприятием. Также концерн рассматривает возможность увеличения производственных мощностей для производства индустриальных шин.

«Оценивая потенциал рынка, мы пришли к четкому пониманию необходимости увеличения существующих производственных мощностей», – сказал К.ГРАН.

Также он добавил, что «согласно нашим планам, новый завод может быть введен в эксплуатацию в течение 2012 года с последующим увеличением мощностей в 2012-2014 гг.».

Справка УНИАН. Финский шинный концерн Nokian Tyres является крупнейшим производителем шин в северных странах и входит в число компаний, наиболее успешно работающих в области производства шин.

Nokian Tyres – единственная в мире компания, ориентированная на производство для стран со сложными климатическими условиями шин, которое обеспечивает повышенную безопасность на дорогах.