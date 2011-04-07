«Укрзализныця» сократила расходы на содержание аппарата на 500 тыс. грн.

Главное управление делами «Укрзализныци» пересмотрело заключенные договоры и сократило расходы на содержание аппарата «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, из-за нецелесообразности приостановлено выполнение ряда хозяйственных договоров на общую сумму 500 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, «кроме этого, «Укрзализныця» отказалась от приобретения новых картин (300 тыс. грн.), от продукции рассадников и цветоводства (400 тыс. грн) и других ненужных вещей». Параллельно проводятся работы по оптимизации затрат на мобильную связь, автомобильный транспорт.

Напомним, «Укрзализныця» во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сокращает свой управленческий аппарат. В частности, количество заместителей гендиректора сокращено с девяти до четырех.

Такие же изменения по сокращению высшего руководящего состава будут осуществлены и на всех железных дорогах Украины. Как отмечают в ведомстве, это делается для устранения дублирования полномочий и повышения эффективности управления железнодорожной отраслью.