Крюковский ВСЗ направит на выплату дивидендов 20% прибыли

Акционеры ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг Полтавской обл.) на сегодняшнем собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, дивиденды предусмотрены в размере 0,52 грн. на одну акцию.

«Акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 59 млн. грн., что составляет порядка 20% от полученной за прошлый год чистой прибыли»,- сказала руководитель пресс-службы предприятия Анна КУДИЯРОВА.

Она отметила, что остальная сумма прибыли направлена на развитие предприятия.

Напомним, по итогам 2009 года дивиденды составляли 0,08 грн. на акцию, на эти цели было направлено порядка 9 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" в 2010 году, по сравнению с 2009 году, увеличило чистую прибыль в 4,2 раза, или на 227,159 млн. грн., - до 298,624 млн. грн.