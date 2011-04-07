ДЖД повысит стоимость проезда в пригородном сообщении

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 12 апреля повысит стоимость проезда в пригородных поездах на 20%.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, к такому шагу дорогу вынудили большие убытки в пригородном сообщении и долги за компенсацию перевозки пассажиров льготных категорий. Повышение согласовано с Донецкой и Луганской областными администрациями.

По данным ДЖД, за первый квартал 2011 года Донецкой железной дорогой в пригородном сообщении перевезено 11,292 млн. человек, из них 10,060 млн. (89%) - пассажиры льготных категорий.

По анализу специалистов, Донецкая железная дорога ежемесячно несет убытки от пригородных пассажирских перевозок в размере более 35 млн. грн., которые постоянно растут. При этом покрытие расходов доходами составляет лишь 6%.

Кроме того, отмечается критическая ситуация с получением компенсации за льготные перевозки пассажиров. За 1-й квартал получено компенсации за льготные перевозки от Донецкой областной госадминистрации 870,6 тыс. грн. (должны перечислить 3,8 млн. грн.); от Луганской областной госадминистрации - 114,6 тыс. грн. (должны перечислить 1,1 млн. грн).

Кроме задолженности госадминистраций за этот год, ДЖД также недополучила за 2010 год от Донецкой областной госадминистрации 9,2 млн. грн. и от Луганской областной госадминистрации 1 млн. грн.

Как отмечают на ДЖД, если ситуация с компенсацией за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении не изменится к лучшему, Донецкая железная дорога будет отменять наиболее убыточные и наименее популярные поезда.