Одесский порт в 1-м квартале снизил грузоперевалку на 1,4%

ГП «Одесский морской торговый порт», по оперативным данным, в январе-марте 2011 г. снизило грузоперевалку, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., на 1,4% - до 6 млн. 804,3 тыс. тонн (против 6,9 млн. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в порту.

В том числе, перевалка сухих грузов снизилась на 6,7% - до 3 млн. 418,1 тыс. тонн, наливных — выросла на 4,6% - до 3 млн. 386,2 тыс. тонн.

В частности, перевалка руды выросла в 2 раза — до 651,1 тыс. т, контейнеров — на 36,5%, до 1 млн. 126,8 тыс.т, нефтеналивных грузов — на 7,3%, до 3 млн. 115,2 тыс. т, нефти — на 22% - до 1 млн. 865,6 тыс. т. В то же время перевалка хлебных грузов навалом снизилась на 49,2% - до 410,9 тыс. т, сахара-сырца — на 36,6%, до 109 тыс. т, черных металлов — на 30,8%, до 964,3 тыс. т, нефтепродуктов — на 9% - до 1 млн. 249,6 тыс. т, сжиженного газа — на 16,5% - до 212,2 тыс. т.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.

В 2010 году грузоперевалка в Одесском морском торговом порту снизилась на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, и составила 24,7 млн. тонн. В 2009 году объем перевалки грузов в порту составил 28 млн. 7,1 тыс. тонн, что на 19% меньше, чем за 2008 год. В 2008 году порт увеличил грузоперевалку на 10,2%, по сравнению с 2007 годом, – до 34 млн. 562 тыс. тонн.