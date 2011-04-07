«МТС Украина» ввела в эксплуатацию 24 новые базовые станции

Оператор мобильной связи «МТС Украина» в период с 1 января по 31 марта 2011 года, в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети, установил и ввел в эксплуатацию 24 новые базовые станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Три из них установлены в тех населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети оператора, – селе Мутин Кролевецкого района Сумской области (с января там работают две новые базовые станции «МТС Украина») и селе Шишкино Новоукраинского района Кировоградской области.

Новые базовые станции стандартов GSM900 и GSM1800 для действующего покрытия были смонтированы и сданы в эксплуатацию также в 12 регионах Украины. Треть из 24 новых базовых станций «МТС Украина» установлены в крупных торговых и бизнес-центрах для удовлетворения потребностей в высококачественной связи бизнес-абонентов оператора, а также их клиентов и посетителей.

В пресс-службе отмечают, что увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За первый квартал 2011 года в эксплуатацию были введены 19 дополнительных стоек базовых станций. Лидерами по этому показателю стали Западное и Северное территориальные управления «МТС Украина» - там специалистами технической дирекции компании было установлено 8 и 7 дополнительных несущих стоек соответственно.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,2 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).