"Киевстар" подключил к Интернету еще шесть городов Украины

Компания «Киевстар» в первом квартале 2011 года подключила к широкополосному Интернету еще шесть городов по технологии FTTB (оптика в дом).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Широкополосный Интернет подключен в жилых кварталах Днепродзержинска, Лозовой, Макеевки, Нетешина, Ровно и Червонограда.

Компания предоставляет услугу широкополосного доступа во Всемирную сеть по технологии FTTB под брендом «Домашний Интернет». Эта технология позволяет клиентам принимать и передавать данные на максимальной скорости – до 100 Мбит/с. Высокая скорость и качество услуги достигается благодаря ресурсам магистральной сети передачи данных «Киевстар» протяженностью свыше 30 тыс. километров и емкостью каналов 95 Гб.

По данным iKS-Consulting, по итогам 2010 года «Киевстар» входит в ТОП-3 операторов высокоскоростного интернета Украины, предоставляя услуги свыше 292 тыс. клиентов. Всего в Украине в 43 городах к волоконно-оптической сети «Киевстар» подключено более 22 тыс. многоквартирных домов, где проживает 2,3 млн. семей.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет более 24 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком».