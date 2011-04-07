От учета кодов IMEI в бюджет Украины поступило 1,2 млрд. грн.

18:45, 07 апреля 2011
Транспорт/Связь
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Первые этапы внедрения системы учета кодов IMEI мобильных терминалов уже обеспечили в прошлом году поступление в бюджет Украины в сумме около 1,2 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

По состоянию на начало 2011 года обобщенная база кодов IMEI, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот, содержит почти 100 млн. таких кодов в «белом» списке терминалов (терминалиы/телефоны, которые разрешены к использованию в сетях операторов) и свыше 6 млн. кодов IMEI в «сером» (терминалы, по тем или иным причинам не зарегистрированные в базе, и которые могут использоваться временно – до 3 месяцев) и в «черном» (краденые, нелегально ввезенные и т.п., использование которых запрещено) списках.

В настоящее время доля легально ввезенных в 2010 году мобильных телефонов на территорию Украины, по данным НКРС, составила 85-90%.

Что касается отключения нелегально ввезенных терминалов/телефонов в Украину (равно как и некачественных и не разрешенных к использованию), то НКРС планирует на законодательном уровне окончательно урегулировать механизм отключения таких терминалов. Согласно отраслевому законодательству, отключение аппаратов абонентов оператором может быть осуществлено по решению суда.

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