На Харьковском вокзале в полдень после боя башеных часов играет трубач

На Южном вокзале станции Харьков-Пассажирский стартовал новый музыкальный проект: ежедневно в 12 часов после боя башенных часов профессиональный трубач исполняет классические мелодии из открывающегося технологического окна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

И теперь ежедневно в полдень харьковчане и гости Харькова могут послушать классическую музыку. Для трех музыкантов разработан репертуар из 7 мелодий - на каждый день недели.

Идея была позаимствована у Кракова (Польша), где каждый час трубач Мариацкого костела дудит на четыре стороны света.

Кстати, это не первый музыкальный проект, реализуемый на Южном вокзале. Уже несколько лет на пригородном терминале в зале ожидания профессиональный музыкант ежедневно утром и вечером исполняет живую классическую музыку на рояле.