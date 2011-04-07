Госфинансирование строительства мостов в Запорожье увеличат почти в 16 раз

Объемы государственного финансирования строительства новых мостовых переходов через Днепр в Запорожье в апреле-июне этого года будут существенно увеличены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, об этом говорилось сегодня на совещании по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

«По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Кабинет министров пересмотрел объемы и графики финансирования: вместо ранее запланированных ежемесячных субвенций в объеме 4 млн. гривен теперь на стройку в апреле поступит 62,2 млн. гривен, в мае – 63,2 млн. гривен, в июне - 66 млн. гривен», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережного Запорожья (где сейчас проживает более 300 тысяч запорожцев) с левобережной частью (местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов) был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 г. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а так же строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет. Однако де-факто строительство не завершено до сих пор (на одном из рукавов Днепра опоры частично возведены, на втором – не возведены вообще).

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году.