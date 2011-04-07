Кабмин компенсирует перевозчикам проценты по кредитам на покупку украинских автобусов

Правительство Украины намерено, начиная с 2012 года, компенсировать украинским перевозчикам проценты по кредитам, взятым для покупки автобусов украинского производства.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал сегодня вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время круглого стола по развитию туристического бизнеса в Украине.

«В следующем году мы планируем компенсировать украинским перевозчикам, в первую очередь - выполняющим междугородные перевозки, проценты по кредиту на покупку украинских автобусов. То есть, Луцкий и Львовский заводы смогут воспользоваться этой возможностью», - сказал он.