В Астане состоялось торжественное подписание учредительных документов совместного предприятия, создаваемого между дочерним предприятием АО Казахстанских железных дорог - АО «Ремлокомотив» и Департаментом электрификации дивизиона «Мобильность» Сектора индустрии компании «Siemens AG». Новое СП получило название ТОО «Temir Zhol Electrification», сообщает пресс-служба КТЖ.

СП будет реализовывать проекты в сфере электрификации железных дорог Республики Казахстан, модернизации тяговых подстанций и контактной сети на магистральных направлениях.

Помимо этого, создание СП дает возможность локализовать производство оборудования посредством широкого вовлечения местных производителей и подрядных организаций в процесс электрификации железных дорог. Важным аспектом сотрудничества станет подготовка квалифицированных местных специалистов.

«Подписание договора о создании СП стало новой важной вехой в развитии нашего сотрудничества с АО «Қазақстан темір жолы», подчеркнул на церемонии подписания вице-президент Департамента электрификации Siemens AG Эльмар Шульце-Веттендорф. – Siemens уже принимает участие в проектах, связанных с модернизацией подвижного состава, и готов активно содействовать развитию современного железнодорожного сектора динамично растущего Казахстана на базе инновационных технологий и передачи нашего ноу-хау специалистам страны».