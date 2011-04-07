Deutsche Bahn запустит регулярное грузовое сообщение с Китаем

Крупнейший железнодорожный перевозчик Германии, концерн Deutsche Bahn, планирует запустить регулярное грузовое сообщение с Китаем через территории Казахстана, России, Беларуси и Польши, сообщила пресс-служба концерна.

Недавно в Дуйсбург прибыл грузовой состав, совершавший тестовый рейс из города Чунцин в китайской провинции Сычуань. Расстояние в 10,3 тыс. км поезд преодолел за 16 дней, говорится в сообщении.

"Если будет достаточный спрос, то регулярное сообщение будет начато уже в этом году", – сказал Карл-Фридрих Рауш, член совета директоров DB Mobility Logistics, дочернего предприятия Deutsche Bahn.

По словам господина Рауша, в пользу такого сообщения говорит, прежде всего, меньшая протяженность, по сравнению с другими вариантами грузоперевозок между Китаем и Германией. Этот маршрут на 2 тыс. км короче, чем через Транссибирскую магистраль, а перевозка грузовых контейнеров морским путем между двумя странами длится вдвое дольше, отметил член совета директоров DB Mobility Logistics.

РЖД-Партнер