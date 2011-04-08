Компания DHL открыла логистический комплекс в Киевской области

Логистический оператор DHL Freight открыл логистический комплекс класса «А» в селе Калиновка (Киевская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, новый логистический терминал DHL Freight станет основным звеном транспортной инфраструктуры в Восточной Европе, особенно для Украины, Польши, Венгрии и Словакии.

Общая площадь комплекса составляет 69 тыс. кв. м и позволяет использовать 17 доков, которые могут одновременно использоваться для погрузки и разгрузки автомобилей. DHL будет использовать 20 тыс. кв. м комплекса.

Справка УНИАН. DHL Freight является крупной в европейском сегменте рынка транспортной компанией.

В Украине DHL Freight предлагает полнокомплектные доставки грузов, сборные доставки грузов через накопительные терминалы в Европе, таможенно-брокерские услуги, складскую логистику и дистрибуцию.