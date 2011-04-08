Строительство ж/д пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» начнется в мае

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») начнется в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе презентации проекта глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

«18 апреля в Пекине будут подписаны итоговые документы, которые позволят уже в мае начать строительство скоростного железнодорожного сообщения между столицей и аэропортом «Борисполь», - сказал он.

Как напомнил В.КАСЬКИВ, относительно финансирования данного строительства договоренности были предварительно достигнуты еще в сентябре 2010 года.

Финансирование будет осуществлять китайский банк на выгодных условиях.

«Очень выгодные условия финансирования. Речь идет о кредите на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%”, - сказал В.КАСЬКИВ. При этом залог под проект – сами активы проекта.

Говоря о сроках строительства, он сообщил, что оно рассчитано на срок до двух лет.

По словам В.КАСЬКИВА, 6 апреля уже создано ГП "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс", которое будет управлять проектом, таким образом проект находится в 100% госсобственности. Аэропорт» Борисполь» выполняет сейчас функции заказчика. Что касается «Укрзализныци», то она в этом проекте задействована тем, что основная протяженность «Воздушного экспресса» будет пролегать по существующим ж/д путям. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов).

При этом проект будет иметь свой бренд и название, конкурс на которые в ближайшее время планируется объявить.

Напомним, ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы - 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование - 60 млн. 993 тыс. грн.